Землю накрила тривала потужна магнітна буря

Згідно з даними експертів, 16-17 серпня очікується сильна магнітна буря, яка триватиме по 20 серпня, повідомляє “Голос Громади”.

Ще одна магнітна буря середньої сили очікується 29 серпня.

У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі скачки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.

Які симптоми викликає магнітна буря

Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.

Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.

Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.

Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини. Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.