Пісочниці на дитячих майданчиках Олександрії наповнюють новим піском

В Олександрії комунальники продовжують здійснення планових робіт з благоустрою вулиць, парків та скверів міста.

Наразі працівники комунальної служби міста здійснюються заходи щодо заміни піску на дитячих ігрових зонах загального користування.

Спочатку старий пісок вивозять спецтехнікою, а на його місце насипають “свіжий”. Таки роботи вже здійснено на майданчиках на площі Соборній та поряд з ПК “Світлопільським”. Роботи тривають.

Заміна піску здійснюється не лише для поновлення дитячої гри у пісочницях, а й з метою уникнення ситуацій розмноження хвороботворних бактерій та поширення інфекційних захворювань, особливо зараз, у спекотний період.