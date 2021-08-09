У Приютівській громаді відбулися народні гуляння з нагоди святкування річниці створення громади

Минулими вихідними Приютівська територіальна громада відзначила четверту річницю створення. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу громади.

День заснування громади об’єднав її мешканців, людей, які люблять свій куточок, та тих, хто причетний до її створення.

Впродовж святкового дня для мешканців та гостей було організовано розважальні заходи для дорослих та дітей зі спортивними змаганнями, концертною програмою, атракціонами, батутами, солодкою ватою, карнавальною атрибутикою, сувенірами, аквагримом, плетінням афрокосичок, повітряними кульками тощо. Поряд з цим, вже за традицією, дипломами нагородили активних жителів громади та переможців конкурсу на кращу садибу, які своєю працею роблять громаду ще кращою.

Загалом тривалість народних гулянь у Приютівській громаді затягнулось майже на 8 годин й нікого не залишила байдужим, адже було весело, активно й захоплююче.