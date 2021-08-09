Понад два десятки хворих дітей та дорослих лікуються від коронавірусу в Олександрії

За повідомленням лікарів, в Олександрії 6 серпня було зроблено 13 ПЛР-тестів й не виявлено нових випадків захворювання на COVID-19, інформує “Голос Громади”.

Станом на понеділок, 9 серпня, у медзакладах Олександрійської громади лікуються 22 хворих на коронавірусну інфекцію, серед яких 6 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 4 хворих, в тому числі 1 дитина, 2 хворих з Приютівської громади, 1 – з Новопразької, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 18 хворих, в тому числі 5 дітей.

Усього станом на 9 серпня хворих на пневмонію – 70 осіб, в тому числі 12 дітей.