На Олександрійщині попрощалися із загиблим Артемом Мазуром

Сьогодні, 19 серпня, в селі Веселому провели в останню путь земляка, бійця, Захисника, Героя, побратима, молодого хлопця, сина та чоловіка Артема Мазура, повідомляє “Голос Громади”, посилаючись на Суспільне.

Попрощатися з Артемом до батьківської домівки прийшли близько сотні військових, рідних та односельчан.

Поховали Артема Мазура на цвинтарі у с. Веселе. Вічна пам`ять!

Нагадаємо: Артем Мазур народився 1995 року, був призваний на військову службу 27 лютого 2017 року. Служив у військовій частині А0666 (одеська 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу — ред.).

Загинув 16 серпня під час виконання бойового завдання поблизу Новомихайлівка Донецької області.