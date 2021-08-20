В Олександрії стрибок хворих на COVID-19

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 в Олександрії за минулу добу виявлено 6 хворих на коронавірус, повідомляє “Голос Громади”.

На сьогодні в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 23 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 5 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 5 хворих, в тому числі 1 хворий зі Світловодської громади, 1 – з Приютівської, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 18 хворих, в тому числі 5 дітей.

Усього станом на 20 серпня хворих на пневмонію – 47 осіб, в тому числі 2 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 42 дітей, з них 2 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 9 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 8 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 28 хворих.