Безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно пройти курси з реєстрації бухгалтерських даних

Сучасні технології бухгалтерського обліку дозволяють підвищити якість роботи, зменшити витрати часу, спростити розрахунки, раціонально організувати обліковий процес та документообіг. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку передбачає створення або вибір такого програмного забезпечення, яке дозволить реалізувати процес організації бухгалтерського обліку в автоматизованому режимі.

27 серпня поточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочнеться курс за спеціальністю «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних». Навчання триватиме 8 місяців.

Умовами до направлення на навчання є:

повна/базова загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінені, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном (0522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou