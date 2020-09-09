На Олександрійщині рятувальники допомогли пенсіонерці, яка впала в яму

Вчора, 8 вересня, о 13:58 на пункт зв`язку Служби порятунку 2-го ДПРЗ м. Олександрія поступило повідомлення про те, що біля смт. Олександрійське жінка похилого віку потребує допомоги, повідомляє «Голос Громади» на сайт ДСНС області.

На місці події виявилося, що пенсіонерка через власну необережність впала у глибоку яму і самотужки звідти вибратися не могла. Рятувальники швидко дістали пенсіонерку назовні та передали до карети швидкої допомоги.