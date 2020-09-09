На Кіровоградщині вакантні понад 20 робочих місць для продавців

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За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у продавцях продовольчих і непродовольчих товарів, а також продавцях-консультантах.

Роботодавці області потребують 12-х  продавців продовольчих товарів, 2-х продавців непродовольчих товарів та 7-х продавців-консультантів. Продавців потрібні як у великих торгівельних мережах, так і у невеликих магазинах різного профілю (продовольчі товари, канцелярське приладдя, автомобільні деталі та аксесуари, інструменти для перукарів і майстрів манікюру, квіти та ін ).

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Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від 5000 до 7100 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до посади працівника, стажу роботи і навичок у роботі з ПК та касовим апаратом.

Актуальними є вакансії для продавців у Долинському (7 вакансій), Кропивницькому (4 вакансії), Світловодському (3 вакансії), Благовіщенському (2 вакансії), Голованівському (2 вакансії), та по 1 вакансії у Знам’янському, Маловисківському та Петрівському районах Кіровоградської області. По 1 вакансії у Великій Висці та Кропивницькому призначені для працевлаштування громадян з інвалідністю.

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Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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