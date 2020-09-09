В Олександрії можуть закрити кафе, школи та дитсадки?

В Олександрії можуть знову закрити громадські місця, кафе, магазини, школи, дошкільні навчальні заклади тощо, повідомляє «Голос Громади».

Про це йдеться на сайті Олександрійської міськради.

За словами керівника міста, повторне прийняття та введення на території Олександрії таких жорстких карантинних мір відбудеться у тому разі, якщо кількість олександрійців, що хворітимуть на COVID-19, буде збільшуватись.

Наразі, в Олександрії офіційно підтверджено 3 випадки хворих на коронавірус, на самоізоляції знаходиться 17 осіб.