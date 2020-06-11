На Олександрійщині з 10 червня розпочався черговий етап послаблення карантину

Від учора, 10 червня, в Україні зокрема й Олекксандрії розпочався черговий етап послаблення карантину. Він передбачає відновлення закладів культури, зокрема, з прийманням відвідувачів, повідомляє «Голос Громади».

За даними МОЗ з 10 червня дозволяється:

-відновити діяльність готелів, санаторіїв, а також інших місць для відпочинку, крім дитячих таборів;

-відновити діяльність закладів культури та культурних закладах із дотриманням дистанції 1,5 метри між відвідувачами.

Крім того, з 10 червня відновлюється робота КПВВ на лінії розмежування на Донбас. Працюватимуть пункти пропуску «Мар’їнка» та «Станиця Луганська» з 11:00 до 14:00 щодня.

Найближчим часом уряд ухвалить рішення про заборону чи дозвіл на роботу дитячих таборів. Крім того, Міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України, буде відновлено з 15 червня.

Нагадаємо, з 22 травня до 22 червня в Україні діє так званий «адаптивний» (локальний) карантин. Це означає, що в разі загострення епідеміологічної ситуації в окремих регіонах, обмежувальні заходи буде посилено саме там, а не по всій країні.

Умови для пом’якшення карантину такі:

-загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення (інцидентність). Вона має становити менше ніж 12 людей на 100 тисяч населення. середня кількість ПЛР-тестувань. Потрібно понад 12 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19.

Потрібен показник менше ніж 50%.