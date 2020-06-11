Додаткові кошти: Уряд виділив майже 3 мільярди гривень на виплату допомоги по безробіттю

Учора, 10 червня, на засіданні Уряду було прийнято рішення про надання Фонду страхування на випадок безробіття додатково 2 972 млрд грн для виплати допомоги по безробіттю на безповоротній основі, повідомляє “Голос Громади”.

«Уряд робить всі можливі дії, щоб зберегти робочі місця. Але реальність така, що карантинні заходи негативно впливають на ринок праці і кількість безробітних збільшується. Для того, щоб люди отримували допомогу своєчасно і в тому обсязі, який передбачений законом, сьогоднішнє рішення Уряду про додаткове фінансування є вкрай важливим»,– прокоментував Міністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Нагадаємо, за рішенням Уряду від 27 квітня поточного року було надано фінансову допомогу Фонду страхування на випадок безробіття у обсязі 1 277 млн грн для виплати допомоги по безробіттю. На сьогодні отримано фінансову допомогу у сумі 1 198 млн грн, що складає 94% передбачених обсягів. Це дозволило своєчасно виплачувати допомогу по безробіттю за квітень-травень.

Слід зазначити, що на момент виділення Урядом фінансової допомоги чисельність одержувачів допомоги по безробіттю перевищувала минулорічні показники на 43%. У порівнянні з минулим роком, станом на 10 червня, отримують допомогу по безробіттю вже на 78% більше людей.