На першому засіданні виконкому Олександрійської міської ради нагородили ліквідаторів-чорнобильців

17 грудня відбулося перше засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради VIII скликання, повідомляє «Голос Громади».

Перед розглядом питань порядку денного міський голова Сергій Кузьменко з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, яка згідно з державним законодавством була відзначена в Олександрії 14 грудня, привітав запрошених на засідання ветеранів-ліквідаторів з черговою пам’ятною датою та урочисто вручив їм квіти, відзнаки Кіровоградської ОДА і Олександрійської міської ради.

Під оплески присутніх нагороди отримали Наталія ВАСЬКОВСЬКА – ліквідатор І категорії, Ніна ТЕПЛЮК – ліквідатор ІІ категорії, Володимир КУЛІШ – ліквідатор ІІ категорії, Сергій БІЛУГА – ліквідатор ІІ категорії; Валентин КІЗІЛО – ліквідатор І категорії, Віктор ПАНЮТА – ліквідатор І категорії, Павло ЧЕРНІХОВСЬКИЙ – ліквідатор І категорії, Володимир УВАРОВ – учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

