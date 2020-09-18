«Небайдужих олександрійців» зобов`язали  «проспівати Осанна!» чинному меру?

Вчора, 17 вересня, під час роботи виборчої комісії у приміщенні Олександрійської міської ради для чогось зібрався чималий натовп людей, повідомляє «Голос Громади».

Як вже повідомлялося, 17 вересня засідання Олександрійської міської виборчої комісії зареєструвало трьох кандидатів на посаду міського голови м.Олександрії. Під час роботи комісії, фактично – під дверима зали засідання, у вестибюлі другого поверху та на східцях приміщення міської ради зібралася велика група людей. Як стало відомо «Голосу Громади», це було заздалегідь сплановане зібрання – «щоб підтримати кандидатуру чинного міського голови Степана Цапюка». Оскільки більшу частину натовпу складали працівники бюджетних установ, комунальних підприємств міста, виникає логічне припущення, що ці люди з`явилися туди, м`яко кажучи, не зовсім з власної волі. Це зокрема підтверджують і похмурі вирази облич та невдоволені (а подекуди – просто злі) репліки кимось зігнаних до міськради «тихих мітингарів», котрих з якоїсь, дуже дивної причини примусили томитися у коридорах і підпирати стіни владного будинку у самий пік робочого часу. … Одним словом, бравурних промов, гасел чи просто запалу і ентузіазму в очах цих «пересічних мешканців» не спостерігалося.

(Прийом, до речі, давно випробуваний: саме за такою методикою в Олександрії з певних часів відбуваються різні офіційні зібрання – громадські слухання, обговорення, сесії міськради зі складними або непопулярними рішеннями тощо, де 99 відсотків аудиторії зазвичай складають працівники бюджетних установ і підприємств)

Виникає також і запитання (теж цілком логічне): а чи не є це своєрідним тиском на членів виборчої комісії у прийнятті ними тих чи інших рішень?

Нагадаємо, всупереч колишнім своїм запевненням, чинний міський голова Степан Цапюк зовсім недавно побажав вп`яте стати мером Олександрії.



