Визначено основні першочергові напрямки цільової роботи керівникам районів Кіровоградщини

Голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко назвав основні маркери роботи керівникам районів Кіровоградщини, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт відомства.
Основними маркерами, якими мають керуватися керівники РДА в своїй роботі зараз зазначено:
недопущення поширення коронавірусу, підготовка до осінньо-зимового сезону, соціально-економічний розвиток та організаційне забезпечення виборчого процесу»;
керівництво районів має активніше долучатися до реалізації соціально-економічних програм і проектів;
головам РДА повинні проаналізувати рівень готовності соціальних об’єктів до опалювального сезону.