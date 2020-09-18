Визначено основні першочергові напрямки цільової роботи керівникам районів Кіровоградщини

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Голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко назвав основні маркери роботи керівникам районів Кіровоградщини, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт відомства.

Основними маркерами, якими мають керуватися керівники РДА в своїй роботі зараз зазначено:

недопущення поширення коронавірусу, підготовка до осінньо-зимового сезону, соціально-економічний розвиток та організаційне забезпечення виборчого процесу»;

керівництво районів має активніше долучатися до реалізації соціально-економічних програм і проектів;

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головам РДА повинні проаналізувати рівень готовності соціальних об’єктів до опалювального сезону.

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