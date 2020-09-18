Місцеві вибори-2020: понад дві тисячі жителів Кіровоградщини змінили свої виборчі адреси

Станом на 17 вересня, 2264 осіб Кіровоградської області змінили свою виборчу адресу перед місцевими виборами, які пройдуть 25 жовтня, повідомляє «Голос Громади».

Серед цих людей є такі, які зареєстровані в інших регіонах, однак вирішили голосувати на Кіровоградщині, й ті, які зареєстровані у Кіровоградській області, проте вирішили змінити регіон. Такі дані оприлюднили спостерігачі ОПОРИ.

Найбільше звернень щодо зміни виборчої адреси в громаду (прибули) зареєстровано щодо Кропивницької міської та Соколівської сільської громади Кропивницького району – 245 і 205 відповідно. Тоді як з громади (вибули) зареєстровано від виборців з Кропивницької міської та Олександрійської міської громади (Олександрійський район) – 607 та 119 відповідно. Натомість у Соколівській сільській громаді вибуло лише 7 виборців. Найменше (один виборець) прибуло у п’ять сільських рад: Перегонівська (Голованіський район), Мар’янівська (Новоукраїнський район), Новопразька селищна рада (Олександрійський район), Первозванівська та Дмитрівська (Кропивницький район). Жодного виборця не прибуло в шість сільських радах: Глодоська і Тишківська (Новоукраїнський район), Попельністівська (Олександрійський район), Надлацька (Голованівський район), Аджамківська та Катеринівська (Кропивницький район).

Відповідно до частини 2 статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців» виборчою адресою виборця є адреса, за якою зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», якщо інше не передбачене цією статтею, а згідно з частиною 3 цієї ж статті за зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця, ніж визначено відповідно до частини 2 цієї статті. Відповідно до частини 4 статті 20 Закону «Про Державний реєстр виборців» у разі звернення щодо зміни виборчої адреси на підставі частини 3 статті 8 цього Закону у заяві виборця вказується адреса житла, за якою він фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою.