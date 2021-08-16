Нові «легалізовані» місця продажу кавунів в Олександрії

Виконком Олександрійської міської ради погодив ще одному з підприємців розташування нових місць торгівлі баштанними культурами на території міста, повідомляє «Голос Громади».

Розміщення додаткових точок вуличної торгівлі кавунами і динями згідно з останнім рішенням виконкому погоджене за адресами:

вул. 6 Грудня, 137 (біля магазину «Оптика»); пр.Соборний, 11 (біля супермаркету «Варто» на тимчасовому майданчику); пр.Соборний, 109; пр.Будівельників, 26 А (біля ринку «Александрит»); вул. Героїв Сталінграду, 31 (кінцева зупинка автобусного маршруту №5); вул. Першотравнева, 53-55. Рішення дійсне до 31 листопада поточного року за наявності у підприємця експертного висновку з Олександрійської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини Держпродспоживслужби, дотримання санітарних та протиепідемічних норм. Підприємець зобов`язаний здійснювати торгівлю баштанними культурами зі столів, лотків та піддонів.