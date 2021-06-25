Обрано нового директора Олександрійського колегіуму

Про це йдеться на сторінці Сергія Коваленка у Фейсбук, повідомляє “Голос Громади”.

“В управлінні освіти Олександрійської міської ради відбувся конкурс на зайняття вакантної посади директора Олександрійського колегіуму. За результатом конкурсу буде рекомендована для призначення директором закладу Малишева Наталія Вікторівна, яка до цього часу виконувала обов‘язки керівника.

Щирі вітання та побажання успіхів у діяльності!” – йдеться у тексті повідомлення.