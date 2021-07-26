У вересні відбудеться Міжнародна агропромислова виставка «AGROEXPO»

За інформацією офіційного сайта https://www.ukragroexpo.com цьогоріч Міжнародна агропромислова виставка «AGROEXPO» буде проходити з 29 вересня – 2 жовтня 2021 року в м. Кропивницький (вул. Перша виставкова (Мурманська), 8.).

На сьогоднішній день виставка «AGROEXPO» зарекомендувала себе не тільки як торговельний майданчик, а й як комплексний механізм, з яким пов’язано багато інших сфер економіки країни, та в рамках якої обговорюються та вирішуються важливі питання: так в 2020 році – це стало обговорення закону №3739 про локалізацію виробництва. Агропромислова виставка «AGROEXPO» нині входить в десятку найбільших виставок Європи (125 000 кв.м.).

В рамках виставки відбудеться також “Покровський ярмарок”, під час якого, вже традиційно свої таланти продемонструють вокально-хореограічні колективи області.