Олександрійці вже можуть отримати свої гроші, сплачені за участь у пробному ЗНО

З 1 липня Міністерство освіти разом з ПриватБанком починає повертати гроші, які раніше були внесені на сплату участі у пробному ЗНО. Про це «Голос Громади» повідомила регіональна (обласна) прес-служба ПБ.

«Як повідомили у банку, щоб швидко отримати кошти, зареєстрованим для участі у пробному ЗНО треба мати будь-яку картку в ПриватБанку. При цьому, виплачуватимуть гроші саме тій людині, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО, а не її батькам чи іншим особам.

Саме тому банк звертається до отримувачів виплат з проханням перевірити, щоб контактний телефон, який був вказаний як основний при реєстрації на тестування, співпадав з тим номером телефону, до якого прив’язана картка ПриватБанку. Змінити основний номер телефону на той, що є прив’язаним до картки можна у сервісі визначення результатів на сайті УЦОЯО.

Якщо у учасника пробного ЗНО немає картки ПриватБанку, оформити її можна безкоштовно за 15 хвилин у будь-якому відділенні банку. Якщо ви вже є клієнтом банку, можна відкрити віртуальну картку у Приват24. Неповнолітні учасники пробного ЗНО також зможуть без проблем отримати картки ПриватБанку», – йдеться у повідомленні прес-служби.