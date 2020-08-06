Ціна на газ за серпень зросла: скільки платити мешканцям Олександрійщини?

В серпні ціна блакитного палива для населення буде на 9% вища, ніж місяцем раніше, а саме – 3,24 грн за куб, повідомляє «Голос Громади» на сайт «Нафтогазу».

Зазначається, що ціна газу зросла на 0,27 грн/куб.м. через те, що ринок входить у сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду.

Відзначається, що із завершенням дії режиму регульованих цін на газ для населення, компанія буде публікувати ціни в рамках тарифу «Місячний» на початку місяця споживання.

До 1 серпня 2020 року ціна газу для побутових клієнтів компанії була єдиною і публікувалася лише після 22 числа місяця споживання.