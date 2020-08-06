Дев`ятиповерхівка на «Тинді» стане «Затишною оселею»

Олександрійці-мешканці багатоповерхового будинку №19 по вул.Героїв Сталінграда хочуть отримати його в управління ОСББ, повідомляє «Голос Громади».

Виконком Олександрійської міської ради на своєму засіданні 6 серпня запропонував прийняти рішення про передачу безоплатно з управління комунального підприємства «Житлогосп» в управління об*єднання співвласників багатоквартирного будинку «Затишна оселя 19» житловий будинок №19 по вул.Героїв Сталінграда загальною площею 20147 м2, балансовою вартістю 28 млн 514 тис. 184 грн 21коп. та залишковою вартістю 9 млн 858 тис. 433 грн 77 коп. Також виконком зобов`язав КП «Житлогосп» повернути абонентам будинку наявну переплату коштів за послугу з управління будинку та стягнути заборгованості з абонплати з тих мешканців будинку, які її мають на момент передачі.