«Олександрія» на виїзді у 5-му турі УПЛ поступилася донецькому «Олімпіку»

Вчора, 04 жовтня, у матчі 5-го туру Української Прем’єр-Ліги «Олександрія» на виїзді поступилася донецькому Олімпіку, повідомляє «Голос Громади» на сайт ФК «Олександрія».

Гравці «Олімпіка» вже у першому таймі, на 8-й хвилині відкрили, відзначився Шахаб. Після автоголу Владислава Бабогла, рахунок на 25-й хвилині став 2:0 на користь господарів. До перерви Іван Зотько реалізував пенальті і довів перевагу до трьох голів.

У другому таймі матчу півзахисник «Олександрії» Євген Банада, отримавши червону картку в компенсовані до першого тайму хвилини, позбавив свою команду шансів відігратися.

Олександрійці, граючи у меншості, спробували загострили гру біля воріт суперника. За перші 20 хвилин тайму створили три моменти. Одного разу з передачі Третьякова пробивав Задерака. А на 6-1ій хвилині матчу Задерака під опікою Снурніцина вийшов під кутом на ворота Олімпіка – пробив по воротах – Кічак парирував його удар, а першим на добиванні був Сітало – 3:1. У компенсовані хвилини матчу Задерака на собі заробив пенальті, яке реалізував Гречишкін.

«Олександрія» набрала 6 очок і посідає в турнірній таблиці восьме місце.