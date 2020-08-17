Перший дзвінок та навчальний процес у школах Олександрії в умовах карантину (нові правила)

Цьогоріч день знань для учнів пройде без традиційних лінійок та гучних промов директорів, повідомляє «Голос Громади».

Замість урочистостей буде зустріч вчителя і учнів на дистанції від інших класів. Ця зустріч може бути проведена як в класі, так і в якійсь локації подвір’я нашої школи.

Вхід в школу батькам і стороннім людям суворо заборонено, так само, як і велике скупчення людей в позаурочний час. При вході в школу, або в класі обробляти руки антисептиком

Обіцяють, що дзвінки на урок звучати теж не будуть, час початку уроків у класів буде починатися по-різному.

Для старшокласників планують ввести частково дистанційне навчання кілька днів в тиждень.

Що стосується масок, їх можна знімати учням і викладачам під час навчального процесу, а ось носити обов’язково тільки під час пересування по школі і на вході. Зміна масок кожні три години. Тому запасайтеся масками! Якщо у дітей будуть маски багаторазового використання, то обов’язково мати герметичний пакетик (zip-пакет, або папка на кнопці). Для використаних одноразових масок в школі розмістять спеціальні урни.

Зокрема, вчителям та персоналу будуть щоранку проводили температурний скрінінг. Учням – ні. Але за умови поганого самопочуття учень повинен повідомити про свій стан здоров’я класного керівника, або вчителя предметника у якого в них перший урок. Хворі діти до школи не ходять!

Навчання буде в одному класі, переходити в інший кабінет будуть лише на деякі предмети типу англійської мови та інформатики.

Забезпечення питного режиму в школі не буде, тому кожен обов’язково зі своєю пляшечкою води.

Для кожного класу буде визначено свій вхід до школи і схема руху лише одними сходами, по всій школі ходити не дозволяється.

Для того щоб поїсти в їдальні для кожного класу також будуть відведені окремі перерви, можливо організуємо замовлення буфетної продукції в клас.