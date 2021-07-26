Голий чоловік гуляв містом

Роздягнений до гола молодий чоловік гуляв містом в Покровському мікрорайоні учора, 25 липня.

Про це повідомили свідки події в он-лайн форумі “Безпечна Олександрія”, виклавши відповідний відео матеріал.

При цьому чоловік намагався нести металевий люк на плечах. На зауваження перехожих не реагував. На місце події було викликано поліцію та карету швидкої, оскільки за деякий час цього чоловіка знайшли непритомним.