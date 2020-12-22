Підприємці Кіровоградщини масово подають заявки на отримання допомоги від держави

Під час карантину для підприємців ініційовано одноразову виплату одноразової допомоги від держави. Вже шість тисяч ФОПів зареєструвалися у додатку «Дія», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Шість тисяч ФОПів зареєструвалися у додатку «Дія» для отримання державної допомоги, передбаченої через посилення карантину в Україні. Про це повідомив голова облдержадміністрації Андрій Назаренко.

«Ті, хто зареєструється у системі після 21-22 грудня, зможуть отримати виплати вже після нового року. Але виплати допомоги підприємцям і працівникам мають відбутися до 8 січня», – зазначає голова облдержадміністрації Андрій Назаренко.

Прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу триває до 31 грудня.

Нагадаємо, одноразову матеріальну допомогу в розмірі до 8 тисяч гривень зможуть отримати наймані працівники, займані на підприємствах і робота яких обмежується в карантин, а також фізичні особи – підприємці, робота яких обмежується в карантин.

Перед зверненням за отриманням одноразової допомоги необхідно мати відкритий рахунок у банку за стандартом IBAN, підключитися до порталу «Дія» і подати через застосунок заяву.

Всього на виділення державної допомоги Міністерство соціальної політики отримало 13,7 мільярда гривень.