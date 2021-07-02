Понад 20 мешканців Кіровоградщини з інвалідністю здобули нову освіту

Протягом січня-червня 2021 року за направленням центрів зайнятості області професійне навчання проходили 22 особи з інвалідністю з урахуванням рекомендацій індивідуальних програм реабілітації. Для організації професійного навчання осіб даної категорії використовувалась база 12 підприємств області та 5 закладів освіти.

Професійне навчання осіб з інвалідністю проводилося за професіями продавця продовольчих та непродовольчих товарів, бухгалтера, оператора комп’ютерного набору, оператора лінії у виробництві харчової продукції (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів тощо. Дві особи навчалися в ОЦПТО за напрямками: «Курси підприємницької діяльності у сфері малого бізнесу» та «Основи охорони праці та правове регулювання взаємовідносин на підприємстві» (з елементами дистанційного навчання). Дві особи навчались в Полтавському ЦПТО за напрямком «Сучасні методи роботи зі знаряддям вилову». Одна особа з інвалідністю проходила навчання в ДЦПТО за напрямком «Сучасні підходи до організації робіт при обслуговуванні сільськогосподарської техніки». Одна особа проходила навчання в Полтавському ЦПТО за напрямком «Фермерство-школа успішного аграрія». За груповою формою проходили навчання 10 осіб з інвалідністю.

Постійно організовується професійне навчання осіб з інвалідністю безпосередньо на виробництві з метою адаптації їх на робочому місці та набуття практичних навичок. У такий спосіб проходили навчання 12 осіб на підприємствах області. Працевлаштовані після проходження професійного навчання 21 особа.