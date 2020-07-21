Понад 70 абітурієнтів Кіровоградщини візьмуть участь у додатковій сесії ЗНО

У додатковій сесії ЗНО беруть участі ті, хто не зміг пройти тестування з об’єктивних причин на основній сесії, повідомляє «Голос Громади» на сайт Кіровоградської облради.
Додаткова сесія ЗНО у Кіровоградській області відбудеться з 24 липня по 10 серпня. Для цього задіють два пункти тестування у Кропивницькому:
-комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 – центр дитячої та юнацької творчості «Оберіг» Кіровоградської міської ради»;
-комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської ради».
Графік проведення додаткової сесії:
Фізика — 24 липня;
Математика — 28 липня;
Іспанська мова — 29 липня;
Французька мова — 30 липня;
Німецька мова — 31 липня;
Англійська мова — 3 серпня;
Українська мова і література — 4 серпня;
Біологія — 5 серпня;
Історія України — 6 серпня;
Географія — 7 серпня;
Хімія — 10 серпня.
Результати учасники дізнаються до 14 серпня.
Зокрема, відомо що, у додатковій сесії візьмуть участь три студенти Компаніївського коледжу ветеринарної медицини, які не змогли дістатись до пункту тестування через несправність орендованого автобусу.