Понад 70 абітурієнтів Кіровоградщини візьмуть участь у додатковій сесії ЗНО

У додатковій сесії ЗНО беруть участі ті, хто не зміг пройти тестування з об’єктивних причин на основній сесії, повідомляє «Голос Громади» на сайт Кіровоградської облради.

Додаткова сесія ЗНО у Кіровоградській області відбудеться з 24 липня по 10 серпня. Для цього задіють два пункти тестування у Кропивницькому:

-комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 – центр дитячої та юнацької творчості «Оберіг» Кіровоградської міської ради»;

-комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської ради».

Графік проведення додаткової сесії:

Фізика — 24 липня;

Математика — 28 липня;

Іспанська мова — 29 липня;

Французька мова — 30 липня;

Німецька мова — 31 липня;

Англійська мова — 3 серпня;

Українська мова і література — 4 серпня;

Біологія — 5 серпня;

Історія України — 6 серпня;

Географія — 7 серпня;

Хімія — 10 серпня.

Результати учасники дізнаються до 14 серпня.

Зокрема, відомо що, у додатковій сесії візьмуть участь три студенти Компаніївського коледжу ветеринарної медицини, які не змогли дістатись до пункту тестування через несправність орендованого автобусу.