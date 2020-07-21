В Олександрії від централізованого теплопостачання незабаром можуть примусово відрізати «невигідних» абонентів

У наступному опалювальному сезоні від тепломереж КП «Теплокомуненерго» можуть від`єднати ряд житлових будинків і навіть офіційні установи, повідомляє «Голос Громади».

Про це на одному з минулих засідань виконавчого комітету повідомив міський голова Степан Цапюк. За його словами, таке рішення стало результатом спільної робочої наради керівництва КП ТКЕ та міської влади. Причина полягає в тому, зазначалося у повідомленні, що в Олександрії є ряд віддалених, невеликих житлових будинків з декількома квартирами, де проживають всього по двоє-троє абонентів, які до того ж мають борги за сплату тепла у десятки тисяч гривень. І щоб опалювати такі будинки, підприємство ТКЕ вимушене утримувати та ремонтувати щороку «кілометрові» теплові трубопроводи, а також подавати на значні відстані дорогий теплоносій, що приносить йому лише великі збитки. Мер міста серед таких збиткових споживачів тепла назвав також і деякі державні установи: будівлю поліції Олександрійського району, місцеве управління Служби безпеки України та службу охорони. «Ми через ці 3 будівлі тримаємо 600-700 метрів магістральних трубопроводів, – сказав міський голова. – Такі абоненти попереджені, що з початку наступного опалювального періоду вони не будуть отримувати тепло від КП «Теплокомуненерго». Економнішим буде для них індивідуальне опалення, а «Теплокомуненерго» таким чином зменшить свої збитки».

Зазначалося також, що кожним опалювальним сезоном централізоване теплопостачання запускається все важче і важче. Є магістральні трубопроводи, вік яких понад 70 років, і вони не витримують навантаження робочим тиском теплоносія, з часом «перетворившись на решето»…