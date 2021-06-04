Порядок виплати недоотриманої пенсії в зв’язку зі смертю пенсіонера

Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті (стаття 52 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”), у тому числі непрацездатним членам сім’ї, зазначеним у частині другій статті 36 згаданого Закону, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали.
Кому виплачується недотримана пенсія?
Члени сім’ї повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.
У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії, зазначеної у частині першій цієї статті, належна їм відповідно до цієї статті сума пенсії ділиться між ними порівну.
Якщо відсутні члени сім’ї…
У разі відсутності членів сім’ї, або у разі незвернення ними за виплатою вказаної суми в установлений строк, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини.
Яким чином здійснюється виплата?
Починаючи з 01 квітня 2021 року виплата недоотриманої пенсії в зв’язку зі смертю одержувача здійснюється органами Пенсійного фонду виключно через установи уповноважених банків.
Які документи необхідні?
Для виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, надається свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки, документ, що посвідчує особу заявника.
За документ, що засвідчує місце проживання особи, приймаються паспорт громадянина України або ж тимчасове посвідчення громадянина України.
За документ, що засвідчує родинні стосунки, приймаються паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідка про склад сім’ї, а також рішення суду.
Для виплати недоотриманої пенсії, яка ввійшла до складу спадщини, приймаються документ, що посвідчує особу заявника, свідоцтво про смерть та свідоцтво про право на спадщину.