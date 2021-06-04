Порядок виплати недоотриманої пенсії в зв’язку зі смертю пенсіонера

Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті (стаття 52 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”), у тому числі непрацездатним членам сім’ї, зазначеним у частині другій статті 36 згаданого Закону, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали.

Кому виплачується недотримана пенсія?

Члени сім’ї повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.

У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії, зазначеної у частині першій цієї статті, належна їм відповідно до цієї статті сума пенсії ділиться між ними порівну.

Якщо відсутні члени сім’ї…

У разі відсутності членів сім’ї, або у разі незвернення ними за виплатою вказаної суми в установлений строк, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини.

Яким чином здійснюється виплата?

Починаючи з 01 квітня 2021 року виплата недоотриманої пенсії в зв’язку зі смертю одержувача здійснюється органами Пенсійного фонду виключно через установи уповноважених банків.

Які документи необхідні?

Для виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, надається свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки, документ, що посвідчує особу заявника.

За документ, що засвідчує місце проживання особи , приймаються паспорт громадянина України або ж тимчасове посвідчення громадянина України.

За документ, що засвідчує родинні стосунки , приймаються паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідка про склад сім’ї, а також рішення суду.