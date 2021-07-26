На Олександрійщині ситуація з вакцинацією неоднозначна (коментар посадовця)

Коротку інформацію про стан вакцинації проти коронавірусної інфекції на Олександрійщині надала «Голосу Громади» голова Олександрійської районної державної адміністрації Ольга Коріненко.

За її словами, по Олександрійському району визначено три додаткових пункти вакцинації: це Олександрія, Світловодськ і Петрівська громада. Громадам рекомендували організувати підвезення жителів до пунктів вакцинації.

«На сьогодні активно вакцинується Олександрія і громади колишнього Олександрійського району. Райдержадміністрація не стоїть осторонь цих процесів, ми проводимо роботу з роз`яснення серед населення, даємо рекомендації тощо. Найгірша ситуація у Великоандрусівській громаді – там досі вакцинованих немає. Найближчими днями у нас буде нарада з головами ОТГ, обговоримо, звичайно, і цю проблему. Скоріше за все, така ситуація склалася через недостатність інформування населення. Також треба активніше попрацювати і меру Світловодська, тому що у них теж є проблеми з вакцинацією мешканців», – сказала голова Олександрійської ОДА О.Коріненко.