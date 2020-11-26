COVID-19: відсьогодні мешканці Олександрійщини та всі українці можуть викликати мобільну бригаду

Мобільна бригада – це група медичних працівників, задача якої взяти у хворого мазок для подальшого проведення ПЛР-тесту на COVID-19. Натомість учора деякі ЗМІ поширили інформацію щодо зміни алгоритму виклику бригади екстреної медичної допомоги в Україні. Вона не відповідає дійсності: як і раніше, в Україні діє єдиний номер виклику бригади екстреної медичної допомоги – 103.