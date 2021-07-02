Право вибору між Пакунками малюка та компенсацією: постанова Кабміну

З 1-го липня офіційно вступило в силу право вибору згідно з Законом про допомогу сім’ям з дітьми та постановою Кабміну № 1180 від 25.11.2020 року.

Відтепер, згідно з постановою, батьки можуть обирати між натуральною допомогою «Пакунок малюка» та її грошовою компенсацією в обсязі трьох прожиткових мінімумів для дітей до 6 років.

Проте, фактично, вибору не існує – тендерні закупівлі Пакунків малюка досі не відбулись. А вибір на користь грошової компенсації не дає можливості отримати її відразу у пологовому будинку (як «пакунок») або, принаймні, онлайн.

Для оформлення компенсації необхідно пройти низку процедур. Зокрема:

• Відкрити спеціальну картку у відділенні Приватбанку (зверніть увагу, наявність кредиту або заборгованості в Приватбанку може завадити відкриттю картки)

• Звернутися до центру соціального захисту за місцем проживання з папкою документів (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, довідка з пологового будинку про неотримання «Пакунка малюка» і натуральній формі) та написати заяву.

Далі заява на отримання грошової компенсації проходить декілька ступеневу верифікацію, яка, зазвичай, триває від 1 до 2 місяців. Після успішної верифікації гроші нараховуються на спеціальну картку. Користуватися карткою можна виключно у обраному Міністерством соціальної політики переліку онлайн та офлайн магазинів.

З липня 2021 року сума грошової компенсації складатиме 6039 грн. Проте аудит Рахункової палати України виявив, що цих коштів недостатньо, аби придбати набір з Пакунка малюка вроздріб у магазинах – для цього знадобиться щонайменше 9000 грн.

Даний пункт постанови чинний лише для батьків, чиї малюки народились з 01.07.2021.