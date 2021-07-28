В Олександрійській бібліотеці складають істит з державної мови

Вчора, 27 липня, у Центральній міській бібліотеці м. Олександрія проводився іспит на володіння державною мовою. Загалом упродовж п’яти днів 30 учасників з різних міст України складали іспит, який, у свою чергу, дасть можливість отримати документ, для влаштування на роботу в державній сфері.

Як зазначається на сайті Олександрійської міської ради, потік охочих випробувати свої знання не знижується, тому реєстрація відкривається кожні два дні і до кінця цього тижня всі місця на сесії вже заброньовані. У зв’язку з цим, найближчим часом планується відкрити ще один такий пункт на базі бібліотеки для юнацтва, що розташована за адресою: просп. Соборний, 100.

Хто має бажання скласти вищевказаний іспит звертатися за адресою: м. Олександрія, вул. Г. Усика, 41 або за телефоном: (099)126-50-26