За яким графіком роботи буде працювати Олександрійський центральний ринок

Відповідно до рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради, засідання якого відбулося сьогодні, 05 серпня, комунальному підприємству “Олександрійський центральний ринок” було встановлено графік роботи. Повідомляє Голос Громади.

Так, ринок працюватиме з вівторка по неділю (робочі дні): з 05.00 год. до 15.00 год.

Понеділок визначений вихідним днем (санітарно-профілактичний день, з 05.00 год. до 17.00 год.).

Також у рішенні зазначається, що заїзд на ринок для розвантаження товару суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю на ринку, здійснюється кожен день тижня – цілодобово, крім санітарно-профілактичних годин понеділка. Заїзд здійснюється через отримання відповідного пропуску у служби охорони КП «Олександрійський центральний ринок», який видається безкоштовно та діє протягом 30 хвилин.