Де в Олександрії можна скласти обов`язковий іспит з української мови?

В Олександрії відкрився офіційнй Пункт проходження іспитів на володіння державною мовою, повідомляє «Голос Громади» за інформацією Олександрійської централізованої бібліотечної системи.

Олександрійська центральна міська бібліотека стала одним з поки що небагатьох в Україні офіційних пунктів проходження іспитів на володіння державною мовою. (Нагадаємо, згідно з Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», з 16 липня 2021 року в нашій країні діють нові вимоги до певних категорій громадян стосовно володіння державною мовою. Згідно з цими вимогами, особи, які за законом зобов’язані володіти українською мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, а це державні службовці, керівники закладів освіти всіх форм власності, іноземці, котрі мають намір набути українське громадянство тощо, повинні скласти іспит на визначення рівня володіння державною мовою. Для цього в Україні організовуються спеціальні пункти).

Один з таких пунктів нещодавно відкрився на базі Центральної міської бібліотеки Олександрійської ЦБС, яка уклала відповідний договір з Національною комісією зі стандартів державної мови. Працівники олександрійської бібліотеки пройшли необхідне онлайн-навчання інструкторів з організації та проведення процедури іспитів і облаштували робочі місця Пункту комп’ютерами, підключеними до мережі Інтернет, веб-камерами, мікрофонами тощо.

Слід зазначити, кількість подібних пунктів в Україні поки що обмежена, тому на проходження іспиту діє електронна черга. У зв`язку з цим пройти іспит в олександрійському пункті вже виявили бажання не лише місцеві знавці української, а й іногородні. Як зазначає інформресурс ОЦБС, лише протягом декількох останніх днів роботи до пункту бібліотеки вже завітали бажаючі з Дніпра, Кременчука, Світловодська і навіть Києва. Їхня мета – скласти іспит і отримати документ, який дозволить влаштуватися на роботу в державній сфері.