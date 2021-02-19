Депутат Олександрійської міської ради від “ЄС” провів особистий прийом громадян

Днями, депутат Олександрійської міської ради від політичної партії “Європейська Солідарність” Олександр Рушковський провів особистий прийом громадян, повідомляє “Голос Громади”.

Олександрійці, які прийшли на зустріч з депутатом, звернулись за наданням фінансової допомоги на лікування та з питаннями житлово-комунального господарства.

На деякі питання Олександр Вячеславович надав роз’яснення відразу, інші було взято для подальшого розгляду.