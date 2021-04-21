СБУ проводить перевірку антитерористичної та контрдиверсійної захищеності об’єктів на Кіровоградщині

На Кіровоградщині Служба безпеки України проводить перевірку захищеності об’єктів можливих терористичних посягань.

Головними завданнями є перевірка ефективності напрацьованих алгоритмів захисту об’єктів підвищеної небезпеки та ключових державних об’єктів, стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури, електроенергетики та транспортної системи, військових об’єктів тощо.

З початку року Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Кіровоградській області провела 12 перевірок.

Проникнення умовних диверсантів та спроби «мінування» відбулися на об’єктах водопостачальної компанії «Дніпро-Кіровоград», Кременчуцької ГЕС (м.Світловодськ), електростанціях та газотранспортних системах області. Перевірено стан функціонування систем і режимів охорони військових частин, які дислокуються в регіоні.

Управління СБУ в Кіровоградській області нагадує громадянам про необхідність бути пильними. Інформацію про підозрілих осіб, факти чи наміри здійснення протиправної діяльності, а також у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, необгрунтованих польотів безпілотних літальних апаратів або причетних до цього осіб, просимо повідомляти за номером гарячої лінії Управління СБ України в Кіровоградській області (0522) 36-13-06. Аналогічну інформацію можна повідомити на електронну поштову скриньку usbu­_kvg@ssu.gov.ua .