В Олександрії відбудуться заходи з вшанування пам’яті загиблих

6 серпня, у п’ятницю, на кладовищі по вул. Кременчуцькій, відбудуться загальноміські заходи із вшанування пам’яті розстріляних у перші дні окупації Олександрії військовополонених, військовослужбовців та мирних жителів міста. Повідомляє Голос Громади з посиланням на прес-службу Олександрійської міської ради.

Цього року виповнюється рівно 80 років від початку фашистської окупації Олександрії в роки ІІ-ї Світової війни. Із серпня 1941 року по грудень 1943 року в Олександрії нацистами було розстріляно 320 мирних жителів і більше 5,5 тисяч військовополонених, знищено майже всю єврейську громаду (більше 2,5 тисяч осіб). Свідченнями тих страшних подій є безліч братських могил і меморіалів.

Мітинг та панахиді розпочнуться о 10.00. Запрошуються усі небайдужі олександрійці.