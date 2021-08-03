ПК «Світлопільський» модернізує сценічне обладнання

Згідно з планом підготовки Палацу культури «Світлопільський» до відкриття нового сезону, його колектив і адміністрація проводять технічне обслуговування та оновлення сценічного обладнання, повідомляє «Голос Громади» за інформацією закладу.

Як зазначається, наразі проводиться модернізація сценічного освітлення: після виконання поточних робіт встановлена нова сучасна електронна система керування ілюмінацією. У відповідності до нових технічних вимог проведені також курси підвищення кваліфікації для штатних освітлювачів палацу. Навчання з урахуванням нових тенденцій у сфері інноваційних технологій провели провідні сертифіковані спеціалісти з Києва та Кременчука.

У подальшому, за намірами адміністрації, переоснащення зазнає також і звукове обладнання глядацької зали палацу.

«Отож у новому театральному сезоні шоу «Світлополки» стануть ще яскравішими й видовищними», – йдеться в інформації цього культурного закладу.

(Фото ПК «Світлопільський»)