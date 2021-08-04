Масова вакцинація в Олександрії потрапила в об`єктив телеканалу UA Перший

У вечірньому випуску новин українського суспільного мовника – телеканалу UA Перший від 3 серпня (21.00 год), а також Українського радіо розповіли про труднощі з вакцинуванням іноземців в Україні на прикладі одного гостя, який прибув до Олександрії з африканської республіки Конго, повідомляє «Голос Громади».

Відтепер, коли стартував 5 етап вакцинації, не лише українці, а й іноземці можуть щеплюватися в Україні. Для цього треба мати прописку, або посвідчення біженця або довідку про місце проживання. Якщо людина проживає в Україні постійно, тоді вакцина і медобслуговування для нього безкоштовні. У випадку тимчасового проживання іноземець має право отримати вакцину безкоштовно, але оплатити роботу лікаря і медсестри зі своєї страховки, або особисто. Після першого щеплення він отримає паперову довідку, після другого – міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Але медпрацівники Олександрії, напевне, цього ще не знали…

Африканець Міші Бабомунду на 3 місяці прибув до олександрійського видавництва. Тут гостя навчають працювати з друкарською машиною, яку потім подарують його рідному місту Гома на сході Конго (у цьому місті з населенням у півмільйона немає жодної друкарні). Половина українських колег конголезця вже вакциновані, а в олександрійському центрі вакцинації, куди звернувся Міші разом з його українським представником, гостю у щепленні спочатку відмовили, оскільки, мовляв, немає відповідного протоколу для іноземців, які перебувають в Україні по тимчасовій візі. А як сказав Міші, у його африканському місті не було вакцини «для звичайних людей», а лише для окремого персоналу. Отримавши відмову в олександрійському центрі вакцинації, Міші разом зі знімальною групою UA Першого побував і в олександрійському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Але й там медсестри відмовилися з ними спілкуватися, після чого група мала розмову з головним лікарем поліклініки Сергієм Дьячуком. Врешті африканець все-таки отримав перше щеплення у поліклініці. А в НСЗУ столичних журналістів суспільного повідомили, що нададуть додаткові роз`яснення усім регіональним центрам вакцинування щодо здійснення щеплень іноземцям.

(Подивитися цей новинний сюжет UA Першого можна за посиланням tv.suspilne.media/news/112657)