Книжкові поповнення олександрійських бібліотек

Книжковий фонд Олександрійської централізованої бібліотечної системи постійно оновлюються, повідомляє «Голос Громади».

Нещодавно завдяки участі Центральної міської бібліотеки у Програмі поповнення бібліотечних фондів від Українського інституту книги, заклад отримав 827 нових книг різної тематики і жанрів – це історія та народознавство, мовознавство, мистецтво, техніка, нон-фікшн, художня література для дітей та дорослих вітчизняних і зарубіжних авторів.

І одним із засобів популяризації книжкових видань, до якого вдаються працівники Центральної міської бібліотеки, це вуличні виставки нової літератури. Таку чергову вуличну презентацію новинок сучасного дитячого книговидавництва – казок, оповідань, енциклопедій тощо влаштували бібліотекарі кілька днів тому.