До уваги олександріців! Нова шахрайська схема: пропонують фейкові компенсації за карантин і просять невелику комісію

Національний банк України попереджає українців про нову шахрайську схему, повідомляє «Голос Громади» на сайт НБУ.

Так, шахраї, користуючись непростим становищем українців через пандемією COVID-19, обіцяючи гроші нібито від держави на оплату будь-чого: комунальних чи медичних послуг, товарів іноземного виробництва тощо, для отримання яких просять сплатити невелику комісію.

Така схема працює за наступним принципом:

потенційна жертва отримує смс-повідомлення, яке спрямовує її на шахрайський сервіс;

на екрані з’являється інформація, що користувачеві призначена “кругленька” сума компенсації, наприклад 50 тисяч гривень;

щоб отримати гроші, необхідно сплатити незначну комісію – 100-200 гривень.

Також шахраї можуть попросити сплатити кошти для формування рахунку, верифікацію і інші фальшиві послуги.

“Отримавши подібне повідомлення, краще перевірити інформацію через надійні джерела. З питань компенсації від держави – звертайтеся до профільної державної установи на вашу місцем проживання”, – відзначили в НБУ.

У разі потрапляння на “гачок” шахрая рекомендують звертатися в кіберполіції – за телефоном 0800505170 або по онлайн-посиланню. Також можна звернутися на гарячу лінію НБУ – 0800505240.