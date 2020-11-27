До уваги олександріців! Нова шахрайська схема: пропонують фейкові компенсації за карантин і просять невелику комісію

Національний банк України попереджає українців про нову шахрайську схему, повідомляє «Голос Громади» на сайт НБУ.
Так, шахраї, користуючись непростим становищем українців через пандемією COVID-19, обіцяючи гроші нібито від держави на оплату будь-чого: комунальних чи медичних послуг, товарів іноземного виробництва тощо, для отримання яких просять сплатити невелику комісію.
Така схема працює за наступним принципом:
- потенційна жертва отримує смс-повідомлення, яке спрямовує її на шахрайський сервіс;
- на екрані з’являється інформація, що користувачеві призначена “кругленька” сума компенсації, наприклад 50 тисяч гривень;
- щоб отримати гроші, необхідно сплатити незначну комісію – 100-200 гривень.
Також шахраї можуть попросити сплатити кошти для формування рахунку, верифікацію і інші фальшиві послуги.
“Отримавши подібне повідомлення, краще перевірити інформацію через надійні джерела. З питань компенсації від держави – звертайтеся до профільної державної установи на вашу місцем проживання”, – відзначили в НБУ.
У разі потрапляння на “гачок” шахрая рекомендують звертатися в кіберполіції – за телефоном 0800505170 або по онлайн-посиланню. Також можна звернутися на гарячу лінію НБУ – 0800505240.