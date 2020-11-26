Сьогодні працюватиме “пряма телефонна лінія” з першим заступником голови Олександрійської РДА

Сьогодні, 26 листопада, на телефонні дзвінки мешканців Олександрійщини відповідатиме Юрій Коваль – перший заступник голови Олександрійської райдержадміністрації, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Лінія працюватиме з 15:00 до 16:00 години за номером 7-17-36.

“Пряма лінія” з мешканцями району проводиться з метою забезпечення реалізації та гарантування закріпленого Конституцією України права громадян на звернення до органів державної влади.