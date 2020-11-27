На Кіровоградщині сталася ДТП: 2 людей загинуло

Трагедія сталась вчора, 26 листопада, неподалік села Вільшанка Новоаpхангельського pайону, повідомляє «Голос Громади» на інформаційний портал “Стопкор”.

Як зазначено на сайті правоохоронців, напередодні ввечері військовий МАЗ влетів в машину, асфальтоукладчиків на якій шляховики ремонтували покриття на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький неподалік села Вільшанка. Від удару вантажівка перекинулась.

Один дорожник загинув на місці. Інший чоловік помер у швидкій. Ще двох із важкими травмами шпиталізували.

Що стало причиною зіткнення, нині з‘ясовують експерти.