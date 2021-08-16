Багатодітні малозабезпечені сім’ї отримають одноразову грошову допомогу на дітей до навчального року

Нещодавно Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 803 “Деякі питання соціальної підтримки багатодітних сімей”.

Постановою передбачено виплату одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року у сумі 2 000 гривень на кожну дитину, яка станом на 01.08.2021 має вік 6 – 18 років (включно).

Виплата одноразової грошової допомоги проводиться органами соціального захисту населення за матеріалами справ одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з числа багатодітних сімей без звернення батьків. При цьому одержувачі такої допомоги визначаються станом на 01.08.2021.

Розмір одноразової грошової допомоги не включатиметься під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї (домогосподарства).

За більш детальною інформацією щодо виплати одноразової грошової допомоги можна звернутися до уповноважених осіб сільських, селищних рад або за телефоном «гарячої лінії» управління соціального захисту населення районної державної адміністрації 0950315354.