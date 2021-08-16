Завтра в Олександрії тимчасово перекриють рух транспорту на одній з основних вулиць

В Олександрії спилюватимуть сухі та аварійні гілки на деревах, повідомляє “Голос Громади”.

Через це, 17 серпня буде перекрито рух транспорту на ділянці дороги по вул. Григорія Усика від вул. Братської до площі Соборної. Тож, не буде працювати зупинка громадського транспорту «пл. Соборна» (Солодкий рай).

Посадка/висадка пасажирів по маршрутах №№ 5, 7, 12, 15 буде здійснюватися на тимчасовій зупинці по проспекту Соборному напроти Головпоштамту. По маршрутах №№ 79, 80, 81 на зупинці «пл. Соборна» (Магдебург). По маршрутах №№ 9, 11 – зупинка «Головпоштамт».