Приютівська громада відсвяткує свій день народження

7 серпня, у суботу, Приютівська громада відзначить День громади. У ході святкування заплановано чимало цікавих та різноманітних культурно-розважальних та спортивних заходів.

Як повідомляє прес-служба Приютівської ОТГ, святкування розпочнеться о 08.00 ранку із забігу на дистанцію 2 км. (Формування учасників біля Цукрозаводського ЗЗСО – ЗПО).

На майданчику зі штучним покриттям біля Користівського ліцею відбудуться змагання з дартсу, арм-реслінгу та міні-футболу.

З 16.00 стартують розваги для дітей: містечко атракціонів, аніматори, аквагрим, плетіння косичок для дівчат, попкорн та солодка вата.

Концертна програма за участі аматорських колективів, ансамбля народної та сучасної музики «Єлисавет-ретро», академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни» Кіровоградської обласної філармонії розпочнеться на великій сцені із 17:00.

Увечері на гостей святкування чекає сюрприз. Так, о 20:00 для них виступить кавер-гурт BLACKBERRYBAND (Front-woman − Вікторія Брехаря, учасниця шоу «Голос Країни», «Х-Фактор»).

І вже традиційно о 22:00 – дискотека, яку проведе DJ ROMAN ARKSTONE. Його ремікси звучать на кращих радіостанціях країни, зокрема Kiss FM та NRJ.

О 22:30 присутні зможуть взяти участь у пінному шоу.

Зазначимо, що на святі також працюватиме містечко майстрів, буде облаштована зона харчування та звичайно ж, фотозони для яскравих фото.