Топ найзатребуваніших професій на Кіровоградщині початку 2021 року

Станом на 14 січня 2021 року, у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1030 вакансій за 285 професіями.

У лідерах на ринку праці Кіровоградщини у перший місяць 2021 року залишаються посади спеціалістів державної служби (місцевого самоврядування) – 63 вакансії.

На другому місці за кількістю вакансій – оглядач-ремонтник вагонів (40 вакансій).

Закриває трійку лідерів професія водія автотранспортних засобів – 33 вакансії.

Далі професії розподілилися наступним чином:

лікар загальної практики-сімейний лікар – 32 вакансії;

електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування – 22 вакансії;

лікар із загальної гігієни – 21 вакансія;

лікар ветеринарної медицини – 20 вакансій;

монтер колії – 20 вакансій;

гірник очисного забою – 19 вакансій;

електрогазозварник – 19 вакансій.

За більш детальною інформацією щодо вакансій звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.