Близько сотні підприємств Кіровоградщини отримали грошову компенсацію на період карантину

На Кіровоградщині дев’яносто суб’єктів господарювання області отримали одноразову грошову допомогу на період карантину, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Наразі, виплати роботодавцям на період 2-тижневого посиленого карантину здійснені на 100% – 2,5 тисячам найманих працівників передбачена компенсація. Всього сума нарахувань в області становить понад 10 мільйонів гривень.

Найбільшу суму отримало ТОВ «ВАТ ОЛІМП» – понад 3,5 мільйона гривень.

Також серед отримувачів компенсації є, ПАТ «НВП «Радій», КП Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня, ТОВ «ВКФ Спліт», ТДВ «Завод дозуючих автоматів», ТОВ «ЕТАЛ-КОНТАКТОР», ТОВ «Колос», ТОВ «Ємилівське ХПП», редакції ЗМІ: Долинське районне радіомовлення, «Трудівник Устинівщини», «Вечірня газета».

Всього роботодавці отримали близько 650 мільйонів гривень одноразової допомоги на період 2-тижневого карантину в Україні.