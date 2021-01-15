Близько сотні підприємств Кіровоградщини отримали грошову компенсацію на період карантину

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На Кіровоградщині дев’яносто суб’єктів господарювання області отримали одноразову грошову допомогу на період карантину, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Наразі, виплати роботодавцям на період 2-тижневого посиленого карантину здійснені на 100% – 2,5 тисячам найманих працівників передбачена компенсація. Всього сума нарахувань в області становить понад 10 мільйонів гривень.

Найбільшу суму отримало ТОВ «ВАТ ОЛІМП» – понад 3,5 мільйона гривень.

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Також серед отримувачів компенсації є, ПАТ «НВП «Радій», КП Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня, ТОВ «ВКФ Спліт», ТДВ «Завод дозуючих автоматів», ТОВ «ЕТАЛ-КОНТАКТОР», ТОВ «Колос», ТОВ «Ємилівське ХПП», редакції ЗМІ: Долинське районне радіомовлення, «Трудівник Устинівщини», «Вечірня газета».

Всього роботодавці отримали близько 650 мільйонів гривень одноразової допомоги на період 2-тижневого карантину в Україні.

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